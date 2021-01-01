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فن

بعد تألقها بالظهور مع صاحبة السعادة .. #روبي في الأكثر تداولا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

ظهرت الفنانة روبي في سهرة احتفالية مع صاحبة السعادة "اسعاد يونس" وتألقت بفستان أسود وبه نقاط بيضاء، وطلت على محبيها بخفة ظلها وتلقائيتها وجمالها الملحوظ.

وقد دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج روبي، بعد لحظات قليلة من ظهورها بالبرنامج، وغنائها اغانيها الشهيرة "ليه بيداري كدة" وكانت بصحبة الفنان الصاعد "ويجز" في أكثر من اغنية على المسرح.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مغردين حول جمالها وطلتها وحبهم الكبير لها.

 الجدير بالذكر أنه، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة  تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس.  وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز. 

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح أن السهرة تشهد وجود ثلاثة من   مطربين يشكلون اذواق  مختلفة  حرصا على تلبية كافة رغبات السادة  المشاهدين. 

 

ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين طلب  الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.

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