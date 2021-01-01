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توك شو

صرفت 200 ألف جنيه على الكليب ومنزلش.. عمر كمال يكشف كواليس فيديو الراقصة لورديانا

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:19 ص
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
قال المطرب عمر كمال، إنه يحب المشاركة في أي عمل جديد يعجب الجمهور، مضيفا:" لازم اغير جلدي وأروح لمنطقة تانية انجح فيها بشكل أكبر".

وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الراقصة البرازيلية لورديانا عملت فيديو كسرت الدنيا والناس أحبت رقصها وانا كنت عامل أغنية اسمها انتي معلمة وقررت تصوير فيديو كليب معها على الاغنية".

وتابع :" طلبت من لوردينا عدم ارتداء بدلة رقص وعملنا فيديو معاها، حمو بيكا فرح لما عرف اني جايب لورديانا"، مضيفا:"  انا كنت صارف أكثر من 200 ألف جنيه على كليب الراقصة البرازيلية وشلته عشان الناس متضايقة مني ".

وكشف المطرب عمر كمال،  كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي انفق على بيتي واسرتي ".

وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".
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