صرفت 200 ألف جنيه على الكليب ومنزلش.. عمر كمال يكشف كواليس فيديو الراقصة لورديانا

قال المطرب عمر كمال، إنه يحب المشاركة في أي عمل جديد يعجب الجمهور، مضيفا:" لازم اغير جلدي وأروح لمنطقة تانية انجح فيها بشكل أكبر".





وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الراقصة البرازيلية لورديانا عملت فيديو كسرت الدنيا والناس أحبت رقصها وانا كنت عامل أغنية اسمها انتي معلمة وقررت تصوير فيديو كليب معها على الاغنية".





وتابع :" طلبت من لوردينا عدم ارتداء بدلة رقص وعملنا فيديو معاها، حمو بيكا فرح لما عرف اني جايب لورديانا"، مضيفا:" انا كنت صارف أكثر من 200 ألف جنيه على كليب الراقصة البرازيلية وشلته عشان الناس متضايقة مني ".



