بالاستعراض والغناء.. أوس أوس يهنئ متابعيه بالعام الجديد

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ " أوس أوس " جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد.

وشارك متابعيه بفيديو من مسرحية جديدة، وهو يغني محتفلا بعام جديد سعيد، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وعلق، قائلا: " كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعًا ❤️😍"

والجدير بالذكر أنه شارك مؤخرا في مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.