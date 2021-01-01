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محمود الليثي لـ أحمد موسى: أنت إعلامي عظيم.. وعمر كمال ابني.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:19 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
وجه المطرب محمود الليثي، رسالة إلى الإعلامي احمد موسى، قائلا:"   أحمد موسى إعلامي عظيم وشرف كبير لي بأنني في مداخلة معك ".

وقال محمود الليثي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عمر كمال ابني اللي تنبأت  بنجاحه، وفي عام 2014 قلت لو عمر كمال مبقاش نجم انا هبطل الشغلانة دي".

وأضاف :"  كل سنة والناس كلها طيبة ويارب سنة 2021 تكون  سنة سعيدة".

وتابع الليثي:"  زمان عمر كمال كان بيجي من السويس عشان يشتغل أوردر واحد وتعب كتير عشان يوصل للمكانة التي وصل لها حاليا ".

ومن جانبه كشف المطرب عمر كمال،  كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي انفق على بيتي واسرتي ".

وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".
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