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فن

باب الجمال لـ محمد منير تريند رقم 2 على اليوتيوب

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
احتلت أغنية باب الجمال لـ محمد منير، تريند رقم 2 بعد طرحه على موقع "اليوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو .. والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه .. قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو .. توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو".

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا .. واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا .. بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا .. وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى  .. والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى".

"باب الجمال" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.
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