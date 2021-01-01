حقيقي أم جرافيك.. بجاكيت غريب فتاة تثير جنون مستخدمي تيك توك .. فيديو





تظهر في الفيديو فتاة تدعى كورتني courtney.r1، ترقص على نسخة بالتصوير البطئ من أغنية Blackbear Dirty Laundry.





وترتدي سترة رمادية اللون، تبدو وكأنها مرسومة أو مضافة بواسطة الفوتوشوب، انتشر الفيديو المحير على نطاق واسع وحقق على TikTok فقط أكثر من 6.6 مليون مشاهدة.





علق الأشخاص من جميع أنحاء العالم عليه محاولين اكتشاف حقيقة المعطف، كتب أحد الأشخاص "لماذا يبدو معطفها متحركًا"، وكتبت أخرى "إنها سترة مصنوعة من نفس مادة عباءة هاري بوتر".





أوضحت كورتني في سيرتها الذاتية أن المعطف من أزياء ليكسي، يكلف 29.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويبدو باللون الرمادي العادي في وضح النهار.





وفي الضوء الغامق، يضيء الطلاء العاكس ضد الضوء مما يمنحه تأثير كأنه مرسوم، لكن المستخدمين مازالوا في حيرة وتخمين حول حقيقة كلامها وحقيقة السترة.





تسبب مقطع فيديو تيك توك TikTok في حيرة المستخدمين عبر مواقع التواصل، فلم يستطع المستخدمون تحديد ما إذا كانت سترة الفتاة حقيقية أم جرافيك.