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فن

عمرو دياب يودع عام 2020 ويستقبل العام الجديد من دبي.. شاهد

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:25 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

هنأ الفنان عمرو دياب جمهوره بالعام الجديد، مودعا 2020 من دبي وسط أجواء الاحتفالات والألعاب النارية، وذلك بمشاركته مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وتفاعل معه عدد كبير من محبيه ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات عليه متمنين له عام جديد سعيد.


وقد طرح الهضبة الفنان عمرو دياب، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "محسود"، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". 

وعلق الهضبة على برومو الفيديو كليب قائلًا: "جاهزين؟"، بينما لاقى الفيديو ردود فعل واسعة من قبل متابعيه ومحبينه. 

وتداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محسود بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة محسود على قناته الرسمية بتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي "‏مع كامل احترامي لاي حد وقف علي مسرح او غني  مفيش حد بيعمل 4 طبقات في 20 ثانية كدا..غير عمرو دياب" و "‏الاب الروحي وعراب موسيقى الشرق الاوسط.#محسود #عمرو_دياب"..

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