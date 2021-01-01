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فن

علا رشدي تحتفل بالعام الجديد مع زوجها من المنزل.. شاهد

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:42 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة علا رشدي صورة بصحبة زوجها أحمد داوود من داخل بيتهم اثناء الاحتفال معا برأس السنة الميلادية الجديدة 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات استجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم عام ميلادي جديد ملىء بالصحة والسعادة.    

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.     

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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