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حوادث

بينها 2933 مخالفة تجاوز سرعة .. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:54 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (6461) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (227) مخالفة السير بدون تراخيص و (13) دراجة نارية مخالفة و(26) مخالفة موقف عشوائي و (42) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 
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