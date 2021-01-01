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رياضة

أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حالة واحدة تتيح لمرتضي منصور العودة من جديد لرئاسة نادي الزمالك.

وقال صبحي في تصريحات لملعب "أون تايم سبورت" إن مجلس الزمالك الموقوف برئاسة مرتضى منصور، محتمل عودته في حالة واحدة، وهي عندما تقول النيابة التي تجري التحقيقات في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف لم ترتق إلى المخالفات.

أضاف وزير الشباب والرياضة أنه وفي حالة إقرار النيابة مخالفات خاصة بمجلس الزمالك الموقوف، يتم تحديد موعد لانتخابات الزمالك بمجلس جديد، ويتم هذا الأمر عن طريق الطريق القانونية واللوائح.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقًا، قد أعلن منعه من الظهور التليفزيوني.

وكتب أمير مرتضى عبر "تويتر": "الإعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والأكاذيب المنتشرة في الفترة الأخيرة".

وتابع: "وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".
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