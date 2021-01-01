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فن

هاشتاج تامر حسني يتصدر تويتر بعد ساعات من حفل العام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:52 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج تامر حسني، بعد حفلته برأس السنة الميلادية الجديدة 2021، وتألقه في غناء أحدث أغاني ألبومه الجديد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وقد حققت أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 1 على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".    

"قد الفراق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ /  ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.

 

بينما حققت أغنية "كرهتني في الحب" لـ تامر حسني، نجاح  كبير جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 13 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

 

"كرّهتني في الحب"  كلمات / محمد البوغه، الحان / محمود الخيامي، توزيع / طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر  / أمير محروس M sound 2 studio تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

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