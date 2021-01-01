ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة قبل لقاء الليلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

وتواجه الفريقين في 16 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 12 مباراة، بينما نجح دجلة في الفوز بمباراة وحيدة، تعادل الفريقين 3 مباريات.

سجل الأهلي في شباك وادي دجلة 21 هدف، بينما سجل وادي دجلة في شباك الأهلي 6 أهداف.

يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه. 

وفي نفس السياق صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري برباعية أن فريق وادي دجلة خطر ولاب د الاستعداد له بشكل كبير، فهو يملك عناصر مميزة ويلعب بطريقة اوروبية.

واضاف عبد الحفيظ أن، العناصر الاساسية هي التي لابد الاعتماد عليها في هذه الأثناء. 

وعدد عبد الحفيظ الغيابات قبل الاعلان عن نتيجة مسحة لاعبي الفريق التي تم الاعلان عنها اليوم، فلا نعلم ما الذي يخفيه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في جعبته. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طاهر محمد طاهر يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي

طاهر يبدأ برنامجه التأهيلي بالأهلي

موسيماني في ورطة.. الأهلي يفقد فريقه قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري

مع أطفاله.. عمرو السولية يحتفل بالعام الجديد

كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي.. حمدي فتحي يهنئ زوجته بالعام الجديد

أفضل اللحظات.. حسين الشحات يودع 2020 بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

عمرو وردة يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك أو بيراميدز

تعرف على حكام مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري الممتاز

فرج عامر يكشف موقفه من ضم جيرالدو إلى سموحة من الأهلي

قصة نجاح لكزس اليابانية منذ انطلاقها في التسعينيات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Jeep تنطلق بنسختها الجديدة من رانجلر 392 روبيكون | صور

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

شاهد.. سنجاب متوحش يعتدي على امرأة ويتركها غارقة في دمائها .. فيديو