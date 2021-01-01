تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة قبل لقاء الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتواجه الفريقين في 16 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 12 مباراة، بينما نجح دجلة في الفوز بمباراة وحيدة، تعادل الفريقين 3 مباريات.





سجل الأهلي في شباك وادي دجلة 21 هدف، بينما سجل وادي دجلة في شباك الأهلي 6 أهداف.





يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه.

وفي نفس السياق صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري برباعية أن فريق وادي دجلة خطر ولاب د الاستعداد له بشكل كبير، فهو يملك عناصر مميزة ويلعب بطريقة اوروبية.

واضاف عبد الحفيظ أن، العناصر الاساسية هي التي لابد الاعتماد عليها في هذه الأثناء.

وعدد عبد الحفيظ الغيابات قبل الاعلان عن نتيجة مسحة لاعبي الفريق التي تم الاعلان عنها اليوم، فلا نعلم ما الذي يخفيه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في جعبته.



