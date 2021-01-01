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فن

كلوي كارداشيان لا تستطيع التخلي عن سوشيال ميديا .. اعرف الحكاية

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:16 ص
كلوي كارداشيان
كلوي كارداشيان
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شروق ابراهيم
لم تتمكن نجمة  تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الابتعاد طويلا عن السوشيال ميديا بسبب هوسها بها بشكل كبير ، حيث قامت بنشر صورة  جديدة لابنتها ترو رغم اعلانها قبل يوم توقف استخدام السوشيال ميديا.

قررت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، الرد على مهاجميها الذين علقوا على تغير ملامحها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والتي اتضحت من خلال الصور التي تنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وغردت كلوي كارداشيان قائلة :" انا شخص ايجابيا ولا اعلق على شيء وانا اؤمن كثيرا بالارتقاء والوقت ثمين". 

وأضافت :" احبكم جميعا واتمنى لكم كل شيء جميل ".

وكشف موقع E! News ، ان نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ليست حاملا في طفلها الثاني من لاعب كرة السلة تريستان طومسون كما زعمت عدد من المواقع الأجنبية. 

ونفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الانباء التي انتشرت حول عودتها لحبيبها السابق ووالد ابنتها لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.  

وقالت كلوي كارداشيان في تصريحات خاصة لصحيفة ديلي ميل البريطانية ان هذه الاخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها " ترو" مع تريستان طومسون.  

وأشار مصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.
كلوي كارداشيان لا تستطيع التخلي عن سوشيال ميديا .. اعرف الحكاية
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