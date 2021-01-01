مصر تتخذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا.. والصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة لأول لقاح ضد الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 55 حالة وفاة و1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية.. إتاحة سطح المسجد النبوي الشريف للصلاة

البرلمان البريطاني يقر رسميًا الاتفاق على ما بعد بريكست

المملكة المتحدة تخرج من السوق الأوروبية الموحدة

داعش يتبنى هجوما على حافلة سورية أودى بحياة 37 جنديا

البرهان: ما يحدث على الحدود الشرقية هو إعادة انتشار لقواتنا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 55 حالة وفاة و1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 411 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة.





وقالت "الوطن" إن الحكومة المصرية وضعت، أمس مزيدا من الإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بينها استكمال الدراسة بنظام «التعليم عن بعد»، وتأجيل امتحانات منتصف العام، كما قررت الموافقة على مقترح وزارتي التعليم والتعليم العالي بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 فبراير المقبل. وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة المُنتسبين إلى العملية التعليمية كافة، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف في السعودية للمصلين الاستفادة من سطح المسجد في أداء صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداء من الخميس، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن سطح المسجد النبوي يستوعب قرابة 10 آلاف مصل، وقد هيأت الرئاسة عددا من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عددا من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.





وذكرت "القبس" أن تنظيم داعش، تبنى هجومًا كان قد استهدف قبل يوم حافلةً في سوريا وأودى بحياة 37 عنصرًا على الأقل من قوّات الجيش السوري.





وأبرزت "الراي" خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي قال فيه إن ما يحدث على الحدود بين السودان وأثيوبيا هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل اراضيها، مشيرا إلى تكوين لجنة مشتركة لمعالجة تعديات المزارعين الأثيوبيين على الأراضي السودانية.





وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أنه تم تكوين آليات مشتركة لهذا الأمر واضعين في الإعتبار العلاقات الأزلية والخاصة بين الشعبين السوداني الأثيوبي، مؤكدا أن نهج الحوار والتفاوض سيظل هو الهادي حتى يأخذ كل ذي حق حقه.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن منظمة الصحة العالمية، منحت أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة،





وقالت "الراي" إن المملكة المتّحدة خرجت من السوق الأوروبّية الموحّدة، الجمعة، لتُكمل بذلك انفصالها التاريخي عن الاتّحاد الأوروبّي، بعد 47 عامًا من العيش المشترك.





واعتبارًا من 1 يناير، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي، الذي خرجت منه رسميًا في 31 يناير الماضي.





وأفادت "الوطن" بأن البرلمان البريطاني وافق على الاتفاق التجاري الذي اقترحه رئيس الوزراء بوريس جونسون لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات قبل أيام من انفصالهما فعليًا.







