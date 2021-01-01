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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة..المتحدة تضيء سماء القاهرة..تخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:07 ص
صدى البلد
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