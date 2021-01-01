حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة..المتحدة تضيء سماء القاهرة..تخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:





تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة قبل لقاء الليلة

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

شاهد.. سنجاب متوحش يعتدي على امرأة ويتركها غارقة في دمائها .. فيديو

آبل تحذف هذا التطبيق لوقف انتشار كورونا.. تفاصيل

السودان يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الفشقة الحدودية مع أثيوبيا

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

عاجل.. المتحدة تضيء سماء القاهرة

الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

ضبط 215 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات



