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فن

أخبار الفن .. ظهور نادر لوالد محمد حماقي .. وسلمى أبو ضيف تثير الجدل مع حبيبها الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:14 ص
شروق ابراهيم




صدى البلدفي عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته


يحتفل اليوم الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم  الأول من شهر يناير  حيث يكمل اليوم عامه ال٤٠ ، فهو من مواليد ١ يناير ١٩٨١.



صدى البلدبعد حبيبها الإيطالي .. حكاية سلمى أبو ضيف مع رئيس تحرير مجلة فوج


عادت الفنانة سلمى ابو ضيف للإثارة من جديد بعد نشرها صور رومانسية مع رئيس تحرير مجلة فوج الأجنبية وذلك خلال الاحتفال بالسنةالجديدة.


صدى البلدوقف عرض مسلسل ابنة السفير لمدة أسبوع


أعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ على وقف عرض المسلسل يوم الاثنين المقبل بسب اجازة العام الجديد على ان يتم عوضالحلقة الجديدة  في ال١١ من شهر يناير.


صدى البلدشاهد .. ظهور نادر لوالد محمد حماقي في حفله بالأهرامات


ي لافتة إنسانية ، استرجع الفنان محمد حماقي ذكرياته مع والده الراحل  بعرض صور لهما من مرحلة الطفولة وذلك خلال حفله فيالاهرامات الذي أذيع عبر تطبيق تيك توك.








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