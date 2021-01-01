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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أعلى كوبرى دندرة بقنا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية، وقع أعلى كوبرى دندره بمدخل مدينة قنا، مع بدء الساعات الأولى للعام الجديد.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد وقوع حادث تصادم أعلى كوبرى دندره، بين دراجة نارية و تروسيكل.

نتج عن الحادث،  مصرع أشرف حسن إبراهيم 24 عامًا، و إصابة محمد أحمد محمود 15 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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