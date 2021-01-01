ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر يونايتد في مواجهة قوية أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:02 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" . 

ويدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في المسابقة ومواصلة الصراع على الصدارة مع ليفربول . 

علي جانب آخر، يدخل فريق آستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بهدف تحقيق الفوز والدخول في المنافسه علي مركز في المربع الذهبي . 

ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن المباراة بسبب الاصابة بينما من المتوقع ان يتواجد المحمدي علي مقاعد البدلاء . 

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق استون فيلا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستون فيلا يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه خارج تشكيل أستون فيلا أمام وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد يستضيف ليدز في الدوري الإنجليزي

في غياب تريزيجيه .. أستون فيلا يحل ضيفا على وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

بدون تريزيجيه.. أستون فيلا يواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أمريكا وإسرائيل تصوتان ضد مشروع ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021.. تفاصيل

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها