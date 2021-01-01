ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:09 ص
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" . 

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا عبر قناة beIN Sports HD 1  ، beIN Sports HD 2 في تمام الساعة العاشرة مساء . 

ويدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في المسابقة ومواصلة الصراع على الصدارة مع ليفربول . 

علي جانب آخر، يدخل فريق آستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بهدف تحقيق الفوز والدخول في المنافسة على مركز في المربع الذهبي . 

ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن المباراة بسبب الاصابة بينما من المتوقع ان يتواجد المحمدي على مقاعد البدلاء . 

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يبحث عن الصدارة أمام ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أستون فيلا ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة

أستون فيلا يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترشيحاتنا

بعد عدة أيام.. العثور على جثة نجمة إكس فاكتور مذبوحة في سريرها .. صور

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة قبل لقاء الليلة

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة

"أم كايلا" .. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

محمد بركات: بواليا إضافة للأهلي .. والزمالك لعب بشكل جيد في نهائي أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها