موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .





وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 في تمام الساعة العاشرة مساء .





ويدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في المسابقة ومواصلة الصراع على الصدارة مع ليفربول .





علي جانب آخر، يدخل فريق آستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بهدف تحقيق الفوز والدخول في المنافسة على مركز في المربع الذهبي .





ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن المباراة بسبب الاصابة بينما من المتوقع ان يتواجد المحمدي على مقاعد البدلاء .





ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة .