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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-1-2021 بمحافظات مصر

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:08 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم، الجمعة الموافق 1-1-2021.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.
- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.
- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 10.
- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 13.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.
- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.
- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.
- العريش: العظمى 20 والصغرى 11.
- طابا: العظمى 22 والصغرى 14.
- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.
- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 14.
- السلوم: العظمى 19 والصغرى 9.
- الوادى الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.
- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 10
- الأقصر العظمى24 والصغرى 11 
- أسوان: العظمى 26 والصغرى 12
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