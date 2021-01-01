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أخبار البلد

تعيين 2190 شابًا.. منهم 31 من ذوي القدرات الخاصة بالمنوفية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:24 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2190  شابًا ، من بينهم  31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5508  شابا باحثًا عن العمل .

وأوضح على حامد الزقم  وكيل  المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية استخرجت 1248 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1167 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 163 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 153  منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 496 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  292 محضرًا  ، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات .

وأوضح وكيل  المديرية أنه تم عقد  18 ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، كما تم عقد 4 ندوات في مجال تنظيم الاسرة ، والمفاوضة، والادمان، والحوار المجتمعي،  والمرأة، والطفل .


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