صحف الإمارات: دول العالم تستقبل السنة الجديدة في ظل إجراءات عزل.. أبوظبي تحتفل بعام الإنجازات وتؤسس لانطلاقتها الكبرى.. وبريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا

الإمارات اليوم: العالم يضع أمله على اللقاحات للقضاء على وباء كورونا

حاكم دبي: 2020 علمتنا الكثير والإمارات فوق كل شيء وكل شخص

ولي عهد أبوظبي: نؤسس لانطلاقتنا التنمویة الكبرى ونعزز حضورنا في العالم في 2021





اهتمت افتتاحيات الصحف الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، بحلول العام الميلادي الجديد 2021 الذي تستقبله دولة الإمارات برؤية حافلة بالثقة وقلوب عامرة بالتفاؤل وبعزيمة صلبة نحو مئويتها الأولى وصولا إلى الرقم واحد على مستوى العالم.





وتحت عنوان "عام جديد زاخر بالآمال والطموحات" كتبت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها أنه "برؤية حافلة بالثقة، وقلوب عامرة بالتفاؤل، تستقبل دولة الإمارات العام الميلادي الجديد 2021، في غمرة استعداداتها للخمسين عاما المقبلة، حيث الخطط والإستراتيجيات الطموحة يستمر إعدادها بتوجيهات ورعاية ودعم القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية في مختلف أنحاء الدولة.





وأضافت الصحيفة "نحن إذن أمام عام استثنائي في مسيرة دولة الإمارات، بعد عام نجحت فيه الدولة بتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا بحكمة واقتدار، فقوة الإرادة والتصميم التي اتسمت بها حكومة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، مكنتها من احتواء الجائحة، عبر خطط متكاملة تتسم بقدر كبير من الكفاءة، وبالتوازي مع ذلك، كانت الإمارات على مستوى التحدي لجهة إعادة دورة الحياة للاقتصاد الوطني، وتسيير العمل في القطاعات السياحية والخدمية، وكافة مفاصل الحياة الأخرى".





ولفتت إلى أن التحديات التي تعاملت معها الإمارات بكفاءة عالية قدمت للعالم نموذجا في فن إدارة الأزمات، ونجحت في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية والاقتصادية والتنموية، ورسخت مكانتها في العديد من المؤشرات العالمية، ولم تحل الجائحة دون استكمال العديد من المشاريع الإستراتيجية، ولا سيما منها «مسبار الأمل» و«محطة براكة» للطاقة النووية، والجاهزية لاستضافة الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي»، هذه الإنجازات تسجل بأحرف من نور لدولتنا في سباقها نحو الريادة والتفوق.





واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول: "تستقبل الإمارات عام يوبيلها الذهبي بأمل وتفاؤل أن الآتي أجمل، وبعزيمة صلبة نحو مئويتها الأولى وصولا إلى الرقم واحد على مستوى العالم".





من جانبها، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن دول العالم استقبلت أمس، العام الجديد، في ظل قيود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص المتشوقين لوداع عام 2020 الذي طبعته الجائحة، مع الأمل بأن تسمح اللقاحات، ومنها أسترازينيكا، بالقضاء على هذا الوباء، فيما اقتربت الولايات المتحدة من عتبة الـ4000 وفاة جراء فيروس كورونا في غضون 24 ساعة، أول من أمس، وهو عدد قياسي جديد.





وبعد عام صعب، سجلت فيه وفاة 1.7 مليون شخص على الأقل بوباء «كوفيد-19»، تسببت طفرات جديدة في إعادة فرض إجراءات عزل، وأجبرت محبي السهر على مواصلة عادة ألفوها في 2020، وهي متابعة الفعاليات من المنزل.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 3927 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، أول من أمس، في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189.671 ألف إصابة جديدة.





بهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19.715.899 مليون، والوفيات 341.845 ألف منذ بدء انتشار الفيروس.





ومن شأن فترة أعياد نهاية السنة، التي تكثر فيها التنقلات والسفر، أن تسهم في تفاقم انتشار العدوى، لكن السلطات القلقة من الوضع متمسكة بالتدابير المتخذة للحد من الوباء، بل تعمد إلى تعزيزها، كما حصل في ألمانيا وإيرلندا وإنجلترا.





ومن سيدني إلى روما تابع المواطنون عروض الأسهم النارية والمفرقعات والحفلات المباشرة على الإنترنت أو التلفزيون.





وحلت الساعات الأولى من عام 2021 في دولتي كيريباتي وساموا بالمحيط الهادئ، فيما ستكون جزيرتا هاولاند وبيكر غير المأهولتين آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد بعد 26 ساعة على ذلك.





ومع أن جزر المحيط الهادئ بقيت بمنأى عن أسوأ تداعيات الوباء، إلا أن القيود المفروضة عند الحدود، ومنع التجول، وتدابير العزل والإغلاق، تجعل ليلة رأس السنة مختلفة هذا العام.





وفي سيدني، أكبر المدن الأسترالية، أنارت العروض الضوئية المرفأ بعرض مبهر، لكن قلة من الأشخاص تابعت الحدث حضوريًا.





وألغيت خطط للسماح بوجود حشود في أعقاب تسجيل بؤرة من نحو 150 إصابة جديدة، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على السفر من سيدني وإليها.





وتخضع إيطاليا حاليًا لإجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى السابع من يناير، مع حظر تجول يبدأ الساعة الـ10 مساء.





وللخروج من هذه الأزمة، تعول السلطات البريطانية على حملة التلقيح التي بوشرت مطلع ديسمبر، وقد تعززت بالترخيص، أول من أمس، للقاح تطوره المجموعة البريطانية أسترازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد.





بدورها، أوردت صحيفة "الاتحاد" تصريحات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بحلول العام الجديد.





وهنأ آل مكتوم وابن زايد، شعب الإمارات وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد 2021، وقال آل مكتوم إن "عام 2020 علّمنا الكثير، تعلمنا أن القوة في الوحدة، أن السعادة مع الأسرة، أن التفوق في العطاء، أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد، أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة، وأن تشطر الذرة، أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد، وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء، ومن كل أحد".





وأضاف: "عام 2020 عام تحديات وإنجازات، عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا، عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا بتسامحنا بعطائنا، عام جمع أُسرنا وجمع قلوبنا وجمع مع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير، وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".





من جانبه أكد بن زايد، أن عام 2020 كان عام إنجازات رائدة في الإمارات رغم التحديات، متمنيًا لشعب الإمارات، وشعوب العالم الخير والسلام، وأن يكون العام الجديد بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار.





وتابع: "ودعنا عامًا، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عامًا جديدًا، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم.. كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".





من ناحية أخرى، أكدت صحيفة الاتحاد أن بريطانيا غادرت السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.





وانسحبت بريطانيا رسميا من التكتل في 31 يناير2020، لكنها كانت في مرحلة انتقالية على مدار الأشهر الـ 11 الماضية.





وتم التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عشية عيد الميلاد، وسيتم تطبيقه مؤقتا.





واتخذ ذلك الاتفاق شكل قانون لدى الجانب البريطاني، لكن لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي في أوائل عام 2021.