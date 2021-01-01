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عالم أزهري: الالتزام بالإجراءات الاحترازية قضية إيمانية.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:09 ص
الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف
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محمود محسن
أكد الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف أن كل إنسان عليه أن يعلم أن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي توجه إليها الدولة وتعلن عنها هي قضية ايمانية يثاب عليها الإنسان.

وأضاف النجار خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه يجب علينا أن نتبع تعليمات الدولة والطواقم الطبية والمسئولين لأن الله سبحانه وتعالى، قال "يا ايها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

وتابع النجار أن مخالفة تعليمات الدولة معصية لأن الإنسان عندما يهمل في الأخذ بالأسباب ويهمل في الإجراءات الإحترازية، فإنه يعرض نفسه للهلاك.

وأشار النجار إلى أن النفس البشرية ليست ملكا لصاحبها ولكنها ملك لله سبحانه وتعالى فعندما تهمل في الصحة وتعرض نفسك للهلاك هي معصية لأن الله قال "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". 
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