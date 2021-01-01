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فن

نأمله بداية جديدة.. هشام جمال يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:35 ص
هشام جمال ودنيا سمير
هشام جمال ودنيا سمير غانم
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مصطفى كرم
هنأ المنتج هشام جمال صديقته الفنانه دنيا سمير غانم بعيد ميلادها ال 36.

ونشر هشام جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع دنيا سمير غانم وعلق عليها قائلا :"هكذا يجب أن تنتهي 202‪0 بعيد ميلاد سعيد ل الاميرة نأمل أن تكون سنة 202‪1 بداية جديدة ومزيد من النجاح والعمل الجاد والصدق والشغف لما نفعله"..
.
كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 



المسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب

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