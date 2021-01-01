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استشاري تنمية بشرية: لا بد من وضع خطط وأهداف لتحقيق التغيير في العام الجديد.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:25 ص
دكتور حسام صالح استشاري
دكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية
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محمود محسن
أكد الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية وخبير العلاقات الأسرية أنه يجب في بداية العام الجديد 2021  أن يتم وضع خطة وأهداف موضوعية وواقعية متناسبة مع قدراتنا وما نريد أن نحققه. 

وأضاف صالح خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن العديد منا كان يتمنى أن ينتهى عام 2020 وأن يبدأ عام 2021 وكأن حياته خلال الساعات الأولى من العام الجديد ستتغير مشيرا إلى أن السنة لا تغير لوحدها ولكن لا بد من وضع أهداف وخطط للإنسان.

وتابع استشاري التنمية البشرية وخبير العلاقات الأسرية أن العديد منا ينتظر أشياء وعوامل خارجية للتغيير وهو خطأ فلا بد من العمل والجهد والمثابرة من أجل تحقيق أهدافنا و تفعيل تلك الخطط  و تنفيذها حتى نتغير للأفضل.

وأشار صالح إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم :"إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" مؤكدا أنه لا بد من التفكير بشكل مختلف والتنفيذ بفعالية ونشاط لتحقيق التغيير للأفضل.



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