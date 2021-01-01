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صباح البلد يبرز تقريرا بعنوان «فنانون أبعدهم المرض في 2020».. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:43 ص
فنانون أبعدهم المرض
فنانون أبعدهم المرض بعام 2020
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد تقريرا بعنوان " فنانون أبعدهم المرض فى ٢٠٢٠".

يوسف فوزي
بعد ٤ سنوات من الغياب، الفنان يوسف فوزي أطل على جمهوره فى يناير الماضي، من خلال لقاء صحفي مصور أظهر مدى معاناته من مرض الشلل الرعاش.

يوسف فوزي أصيب بالشلل الرعاش منذ عام 2015 ليعتزل التمثيل نهائيا عام 2016.

جمال يوسف
أصيب الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم فى شهر أبريل الماضي.

اكتشف مرضه عندما شعر بآلام فى الغدة الليمفاوية فطلب منه الطبيب عينة، ليكتشف إصابته بورم في الغدد اللمفاوية بالبلعوم الأنفى.

تفاصيل مؤلمة سببها له المرض حتى أنه قرر وقف العلاج والاستسلام له، لكن ابنه حثه على استكمال جلسات الكيماوي وعدم الاستسلام، ليعلن شفاءه من المرض بعد ٧ أشهر من المعاناة.

لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب أعلن معاناته من جلطة فى المخ تسببت فى إيقاف جانبه الأيسر، ما أدى لعدم قدرته على المشاركة فى الأعمال الفنية وليس اعتزالا للفن.

 محمد هنيدى
تعرض الفنان محمد هنيدي لأزمة صحية، وقام بتركيب دعامات بالقلب.

هنيدي كشف عن مرضه بسبب الانتقادات التى واجهها، لعدم حضوره لجنازة الفنان الراحل حسن حسني.

أمينة
الفنانة أمينة خضعت لعملية جراحية منذ عدّة شهور لإزالة ورم في الحالب، بعد معاناة كبيرة من المرض إلا أن حالتها استقرت.

حمو بيكا
حمو بيكا أعلن أنه يعاني مرضًا مناعيًا نادرًا يطلق عليه «كرونز»، وينفق على علاجه أموالًا طائلة لكي يكون قادرًا على الحركة والغناء بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه اكتشف المرض منذ 5 سنوات عندما شعر بتعب مفاجئ وعدم القدرة على التنفس.

حمدي الوزير
أصيب الفنان حمدي الوزير بذبحة صدرية ما اضطره لدخول المستشفى لعدة أيام، منهم يومان داخل العناية المركزى، وأجرى عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

محمد منير 
تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية مفاجأة خلال شهر ديسمبر، واستدعت نقله لأحد المستشفيات الشهيرة بعلاج حالات المخ والأعصاب، لكنه غادر المستشفى بعد أقل من ٢٤ ساعة بعدما انتهى من إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وطمأن جمهوره بأن حالته الصحية جيدة. 

لكن الكينج يعاني من حالة نفسية سيئة منذ يناير الماضي، عقب وفاة مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا يزيد، للصداقة القوية التى كانت تربط بينهما، فهو كان الشخص الذي أفنى عمره من أجل نجاح الكينج.
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