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فن

مكنش معايا فلوس السرير.. أبرز تصريحات عمر كمال في برنامج على مسئوليتي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر عمر كمال، مؤشرات البحث جوجل، بعد تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

بداية عمر كمال
روى المطرب عمر كمال عن بداية غنائه في شارع الهرم، موضحا أنه تعرض لمواقف كتير مؤثرة في حياته، قائلا «تركت السويس وجئت الي القاهرة وأجرت شقة في القاهرة».

محطات في حياة عمر كمال
قال عمر كمال، إنه ذهب إلى النقابة للحصول على تصريح ليصرح له بالعمل في الافراح والنوادي الليلية وواجه صعوبات بسبب صغر سنه، وتابع قائلًا: «قالولي علشان تبقى نجم لازم تلبس لبس نجوم، نزلت العتبة اشتريت لبس بـ ترتر وبناطيل مقطعة وحذاء طويل».

رسالة عمر كمال للشباب
أكد عمر كمال أنه جاء من السويس وقام بتأجير شقة في منطقة شعبية كانت عبارة عن أوضة وصالة  في منطقة البساتين وكان ايجارها بـ 150 جنيه وروحت سوق الجمعة وقال: "مكانش معايا فلوس اجيب سرير".

وتابع: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج .. لازم الواحد يعمل اللي عليه ويتعب ويشقى عشان يوصل لحلمه وعلى كل واحد التعامل مع الله".
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