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سيارات

كيفية المحافظة على إطارات السيارات لأطول فترة ممكنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعد الإطارات من أهم أجزاء السيارة الرئيسية ، وإهمالها او تعرضها للتلف قد يعرض راكب السيارة للخطر ، لذلك شدد خبراء السيارات على تقديم النصائح للحفاظ عليها .

ونصحت الشركات المصنعة للإطارات بتغيير الإطارات كل 5 سنوات ، وهو يعتبر الحد الأقصى لصلاحية أغلب أنواعها في حالة الأعتناء بها .

وأكد خبراء السيارات على كل من يقدم على شراء الإطارات الجديدة يجب أن يتأكد من تاريخ إنتاجها وصلاحيتها ، وذلك حتى ينعم باستخدام آمن ، ويتجنب الحصول على نوع ردئ او تقترب صلاحيتها من الانتهاء

كما ينصح الخبراء أصحاب السيارات بمعاينة الإطارقبل الشراء والتاكد من تاريخ وصلاحية الإطار .

وشدد خبراء السيارات دائما من قائدي السيارات توخي الحذر ، ومراقبة ضغط هواء الإطارات ، ولكن بشكل مستمر سواء كان في فصل الصيف أو خلال الفترات التي تشهد عوامل جوية متقلبة .

كما يتسبب تغير ضغط الهواء داخل الإطارات في الكثير من المشكلات ، وهي تآكل الإطارات أو زيادة معدلات استهلاك الوقود خاصة في حالات انخفاض ضغط الهواء عن المعدل الطبيعي .


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