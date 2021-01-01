كيفية المحافظة على إطارات السيارات لأطول فترة ممكنة

تعد الإطارات من أهم أجزاء السيارة الرئيسية ، وإهمالها او تعرضها للتلف قد يعرض راكب السيارة للخطر ، لذلك شدد خبراء السيارات على تقديم النصائح للحفاظ عليها .



ونصحت الشركات المصنعة للإطارات بتغيير الإطارات كل 5 سنوات ، وهو يعتبر الحد الأقصى لصلاحية أغلب أنواعها في حالة الأعتناء بها .



وأكد خبراء السيارات على كل من يقدم على شراء الإطارات الجديدة يجب أن يتأكد من تاريخ إنتاجها وصلاحيتها ، وذلك حتى ينعم باستخدام آمن ، ويتجنب الحصول على نوع ردئ او تقترب صلاحيتها من الانتهاء



كما ينصح الخبراء أصحاب السيارات بمعاينة الإطارقبل الشراء والتاكد من تاريخ وصلاحية الإطار .



وشدد خبراء السيارات دائما من قائدي السيارات توخي الحذر ، ومراقبة ضغط هواء الإطارات ، ولكن بشكل مستمر سواء كان في فصل الصيف أو خلال الفترات التي تشهد عوامل جوية متقلبة .



كما يتسبب تغير ضغط الهواء داخل الإطارات في الكثير من المشكلات ، وهي تآكل الإطارات أو زيادة معدلات استهلاك الوقود خاصة في حالات انخفاض ضغط الهواء عن المعدل الطبيعي .





