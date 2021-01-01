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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: استكمال العملية التعليمية عن بعد وإرجاء كل أنواع الامتحانات

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:54 ص
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
 أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على التزام الجامعة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال تقديم العملية التعليمية عن بعد  من خلال منصات التعليم المختلفة وذلك بدءًا من السبت القادم وحتى منتصف يناير الجاري وإيقاف الدراسة الحضورية بالكليات

وقال أن جامعة أسيوط تعمل على تقديم مقرراتها الدراسية على منصة Model لكليات القطاع الطبي والتى تشمل الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض ، أما باقى  كليات الجامعة فتقدم خدماتها التعليمية على منصة Microsoft Teams   وذلك لمنع انتشار  فيروس كورونا بين  الطلاب خلال تواجدهم فى الجامعة، مضيفًا أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فمن المقرر بدء أجازة نصف العام من منتصف يناير وحتى 20 فبراير 2021.

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وأشار  رئيس جامعة أسيوط إلى أصداره توجيهات مباشرة بالتزام كافة الكليات بإرجاء كافة الامتحانات العملية والشفوية والتحريرية والإلكترونية المقررة لطلاب المرحلة الجامعية وكذلك طلاب الدراسات العليا إلى ما بعد إنتهاء أجازة نصف العام الدراسى وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

و نوه الدكتور طارق الجمال إلى إصداره قرار سابق بالفعل فى ديسمبر الماضى جارى العمل به والذى بمقتضاه يسرى العمل بالحد الأدنى من الطاقة البشرية اللازمة لضمان مواصلة سير العمل  فى كل إدارة والذى يقل فى كثير من الأحيان عن نسبة 50% ويصل إلى 20% فى بعض الإدارات وذلك لمنع التكدس داخل المكاتب الإدارية.

ومن جانبه قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه جارى متابعة خطة إخلاء تدريجى لكافة مبانى المدينة الجامعية تزامنًا مع قرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه  إلى حين 20 فبراير القادم وهو الموعد المقرر  لعودة الطلاب فسوف يتم استغلال تلك المدة فى إجراء أعمال الإصلاح و الصيانة اللازمة لمختلف المبانى السكنية ، وكذلك تطهيرها وتعقيمها بعد مغادرة الطلبة.
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