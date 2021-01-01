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فن

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ متابعيها احتفالا بـ2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:59 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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القسم الميداني
هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعام الميلادي الجديد 202‪1

وغردت شيرين عبد الوهاب قائلة "‏كل سنة وانتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني". 


وطرحت شيرين عبد الوهاب، مؤخرا ، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" احتفالا ببداية العام الجديد.

تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".


أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير و إيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.
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