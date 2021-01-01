شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ متابعيها احتفالا بـ2021

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعام الميلادي الجديد 202‪1





وغردت شيرين عبد الوهاب قائلة "‏كل سنة وانتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني".









وطرحت شيرين عبد الوهاب، مؤخرا ، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" احتفالا ببداية العام الجديد.





تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".







