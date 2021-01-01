شكرا لكل من كان معنا.. راغب علامة يعلق على حفل رأس السنة بالإمارات

شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له من حفله امس التي أقيمت بدولة الإمارات احتفالا برأس السنة الميلادية.





وعلق راغب علامة على الفيديو، قائلا: "‏كل عام وأنتم بخير برغم الصعوبات العظيمة التي تحدث في العالم وبرغم الأوضاع الاستثنائية لقد استطعنا بفضل لله نقيم واحدة من أجمل حفلات راس السنة في #دبي".









وتابع: "شكرا لكل من كان معنا وأخص بالذكر هذا الجمهور الرائع الذي أتى من كل مكان في العالم بالمئات. ‏اما الشكر الكبير فهو ‏ل #الامارات_العربية_المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا الذين آمنوا السعادة والرفاهية والأمان لكل من لم يجدهم في بلاده #كل_عام_وانتم_بخير #راغب_علامة".









ويعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.









كان المطرب والملحن أحمد زعيم كشف عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.









يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.



