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مرأة

كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:23 م
كيف تعرف عمر جسمك
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
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اسماء محمد
الصحة كنز يعطى لنا مرة واحدة فقط في حياتنا، من واجبنا أن نعتني بها منذ طفولتنا، فكلما اعتنيت بصحتك بشكل أفضل، يمكنك أن تعيش حياة أسعد وأطول وأكثر نشاطًا.

قدم موقع " Bright Side " لاختبار عمر جسمك ويقترح بعض التمارين لتحسين صحتك وحياتك.

بادئ ذي بدء ، اختبر عمر جسمك.
يخبر العلماء عن التمارين التي لا غنى عنها والتي تجعلنا نعيش لفترة أطول
ابدأ ببعض الإحماء لتجهيز عضلاتك.

ثم انحنى ، محاولًا الوصول إلى الأرض بيديك، حافظ على استقامة رجليك وظهرك، احفظ النقطة التي يمكن أن تصل إليها يديك ، ثم قف بشكل مستقيم مرة أخرى.

نتائج الإختبار
20-25 سنة
يمكنك لمس الأرض بيديك مع الحفاظ على استقامة ساقيك.. عضلاتك مسترخية إلى حد كبير.

25-38 سنة
يمكنك لمس الأرض بأطراف أصابعك وثني ركبتيك قليلًا.. بشكل عام ، لا يسبب لك التمرين الكثير من الانزعاج.

38-50 سنة
يمكن أن تلمس أصابعك الجزء العلوي من قدميك ، وركبتيك مثنيتين ، وعضلاتك متوترة.. بشكل عام ، تشعر أنك تريد الوقوف بشكل مستقيم مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

أكثر من 50 سنة
لا يمكنك لمس قدميك ، ومحاولة الانحناء أكثر تجعلك تثني ركبتيك. تشعر بعدم الارتياح في هذا الموقف.

كيفية تحسين مرونتك
إذا لم تكن راضيًا عن نتائجك ، من فضلك لا داعي للذعر. ثني أكثر من 30 مرة في اليوم ، وستحصل على نتائج مفاجئة خلال شهر.

قال حكماء التبت إن عمر جسم الإنسان يعتمد على حالة الكبد المرتبطة بالمرونة. يعلم الجميع أن نمط الحياة المستقرة يؤثر سلبًا على كل من العضلات والأعضاء.

عن طريق الانحناء 30 مرة على الأقل في اليوم ، ستجعل الأربطة والأوتار أقوى. أفضل الأخبار أنه يمكنك تحسين مرونتك في أي عمر.
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي كيف تعرف عمر جسمك الحقيقي
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