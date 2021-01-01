ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستمرة فى مباشرة عملها.. اتحاد الكرة يجدد الثقة فى لجنة الانضباط

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازى
جدد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الثقة فى استمرار عمل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى.

كانت أنباء ترددت حول تقديم المستشار سيد بندارى استقالته من رئاسة لجنة الانضباط فى الجبلاية.

وقال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لجنة الانضباط فى الجبلاية برئاسة المستشار سيد بندارى مستمرة فى مباشرة عملها.

شدد على أنه تم وضع رواتب شهرية لرؤساء الإدارات فيما يستمر عمل رؤساء اللجان داخل الجبلاية بشكل تطوعي دون تقاضي أجر.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

عضو الحكام السابق: الهيكلة الإدارية ليست من ضروريات مرحلة اللجنة الثلاثية التى تستغرق 60 يومًا

حقيقة تولى أسامة إسماعيل الإشراف على إنتاج فيلم وثائقي عن مئوية الجبلاية

بسبب الـ var.. اجتماع بين الجبلاية والشركة الإسبانية الأحد لمناقشة أزمة الـ 100 ألف دولار

إعلان التشكيل خلال أيام.. الجبلاية تتمسك بعضوين فى رابطة الأندية المحترفة

لمواجهة كورونا.. قرار جديد من اتحاد الكرة لتنظيم العمل الإدارى

ترشيحاتنا

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

خطبة الجمعة في الحرمين المكي والمدني.. شاهد البث المباشر

اقتران الكواكب الأبرز.. بالتواريخ 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم في 2021

لحين تحديد موقف بايدن من الصحراء الغربية وملف فلسطين.. المغرب يؤخر التطبيع مع إسرائيل

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة