مستمرة فى مباشرة عملها.. اتحاد الكرة يجدد الثقة فى لجنة الانضباط

جدد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الثقة فى استمرار عمل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى.





كانت أنباء ترددت حول تقديم المستشار سيد بندارى استقالته من رئاسة لجنة الانضباط فى الجبلاية.





وقال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لجنة الانضباط فى الجبلاية برئاسة المستشار سيد بندارى مستمرة فى مباشرة عملها.





شدد على أنه تم وضع رواتب شهرية لرؤساء الإدارات فيما يستمر عمل رؤساء اللجان داخل الجبلاية بشكل تطوعي دون تقاضي أجر.





يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :





أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.





ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.





ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.





رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.





خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.





سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.





سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.





ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.





تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل