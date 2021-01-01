وزير الأوقاف: بداية العام الجديد يوم الجمعة بشرى ومن حسن الطالع.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من حسن الطالع أن يوافق بداية العام الجديد، يوم الجمعة، وهو يوم عيد المسلمين ويوم مبارك فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أننا ندعوا الله أن يجعل الله هذا العام رحمة وشفاء وأمل وهداية وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العام، وألا يجعل في هذا العام مريضا إلا شفاه ولا مهموما إلا فرج كربه.





يقول سيدنا عبدالله بن مسعود "ما ندمت على شئ كندمي على يوم مضى نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي" ولهذا علينا أن نستغل الأوقات في بداية العام الجديد، والحكماء يقولون "من المقت إضاعة الوقت".



