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ديني

وزير الأوقاف: بداية العام الجديد يوم الجمعة بشرى ومن حسن الطالع.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من حسن الطالع أن يوافق بداية العام الجديد، يوم الجمعة، وهو يوم عيد المسلمين ويوم مبارك فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أننا ندعوا الله أن يجعل الله هذا العام رحمة وشفاء وأمل وهداية وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العام، وألا يجعل في هذا العام مريضا إلا شفاه ولا مهموما إلا فرج كربه.

يقول سيدنا عبدالله بن مسعود "ما ندمت على شئ كندمي على يوم مضى نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي" ولهذا علينا أن نستغل الأوقات في بداية العام الجديد، والحكماء يقولون "من المقت إضاعة الوقت".

كيفية استقبال العام الجديد

قدم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف سبع نصائح في استقبال العام الجديد 2020.

وقال جمعة، إن النصائح السبع في استقبال عام جديد تبدأ بمحاسبة النفس على ما قدمت خلال عام مضى، فما كان من خير حمدنا الله عز وجل، وسألناه الثبات على الحق والمزيد من عمل الخير، وما كان غير ذلك بادرنا بالتوبة النصوح.

وأضاف: التشمير عن ساعد الجد في خدمة الوطن، والوعي بالتحديات التي تواجهنا، والاستعداد للتضحية في سبيله، والعمل على كل ما يسهم في قوته وعزته بالبناء والتعمير، والجد والاجتهاد وإتقان العمل، التخطيط الجيد على المستوى الشخصي والمؤسسي لعام قادم ، مع حسن ترتيب الأولويات ، وبناء الخطط العملية الطموحة والقابلة للتنفيذ معًا.

وأكمل: إدراك الواقع وطبيعته ومتغيراته، والأخذ بآليات التعامل العلمية العصرية معه، و العمل معًا على ترسيخ فقه العيش المشترك والمواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وتعميق معاني ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى، والثقة بما عنده أوثق مما هو في أيدينا: " ما عندكم ينفد وما عند الله باق " .

وتابع: مسابقة الزمن في الإنجاز، والعمل المستمر على تطوير الذات واكتساب مزيد من الخبرات، فكل عام لا تتطور فيه ذاتك أو تتوقف فيه عن التطوير يسبقك العام بعشرة أعوام وربما مائة عام أو حتى يتجاوزك الزمن في عالم شديد التطور شديد التسارع، لا يتنظر الواقفين ولا المترددين ولا غير المقتحمين.
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