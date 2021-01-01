سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن العام الجديد 2021، سيشهد تحقيق عدد من المفاجآت السارة لجميع أطراف العملية التعليمية في مصر، وذلك وفقا لخطة محكمة وضعتها وزارة التربية والتعليم.





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زيادات رواتب المعلمين

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مع بداية عام 2021 ، سيشعر معلمي مصر بعد طول انتظار ، بالزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها لهم بأرقام حقيقية و واقعية في بدءا من شهر يناير ، كما ستعلن وزارة التربية والتعليم عن مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين الجديد خلال يناير 2021 ايضا.





و قال وزير التربية والتعليم : عملنا المستحيل لنمرر القانون الخاص بزيادات المعلمين وصندوق رعاية المعلمين ، في آخر يوم لانعقاد مجلس النواب ، لنلتزم بوعودنا مع المعلمين ليشعروا بالتغيير مع شهر يناير من العام الجديد.





منظومة جديدة لـ المدارس الخاصة

قال وزير التربية والتعليم : سنعلن عن منظومة جديدة لجميع المدارس التي تقدم خدماتها بمصروفات في يناير القادم ، توضح مسئولية جميع الاطراف والعقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين لإنهاء ازمات مصروفات المدارس.





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقا للمنظومة الجديدة التي سيتم اعلان تفاصيلها لاحقا : سيكون هناك عقود رسمية ببنود واضحة لحفظ حقوق و واجبات الطرفين ، كما سنحدد موقف مرتبات معلمي التعليم الخاص ، وسنحدد طريقة دفع المصروفات ، وموعد اعلان مصروفات المدارس لأولياء الامور ، وإلغاء فكرة استحداث مصروفات غير مذكورة في العقد ، وتحديد نسب الزيادات السنوية لمصروفات المدارس









تخريج أول دفعة من مدرسة الضبعة النووية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن أول دفعة سيتم تخريجها من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة ستتخرج عام 2021.





وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إنه من المقرر أن تشارك هذه الدفعة في تركيب أول مفاعل نووي في الضبعة عام 2026.

وتعد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط





وتقع مدرسة الضبعة في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح ، وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدان ، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.





عقد أول امتحانات ثانوية عامة إلكترونية في مصر

امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.

ومن المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك ، كما ستقيس امتحانات الثانوية العامة 2021 أسئلتها فهم مخرجات التعلم.

أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.



