سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن العام الجديد 2021، سيشهد تحقيق عدد من المفاجآت السارة لجميع أطراف العملية التعليمية في مصر، وذلك وفقا لخطة محكمة وضعتها وزارة التربية والتعليم.
زيادات رواتب المعلمين
حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مع بداية عام 2021 ، سيشعر معلمي مصر بعد طول انتظار ، بالزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها لهم بأرقام حقيقية و واقعية في بدءا من شهر يناير ، كما ستعلن وزارة التربية والتعليم عن مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين الجديد خلال يناير 2021 ايضا.
و قال وزير التربية والتعليم : عملنا المستحيل لنمرر القانون الخاص بزيادات المعلمين وصندوق رعاية المعلمين ، في آخر يوم لانعقاد مجلس النواب ، لنلتزم بوعودنا مع المعلمين ليشعروا بالتغيير مع شهر يناير من العام الجديد.
منظومة جديدة لـ المدارس الخاصة
قال وزير التربية والتعليم : سنعلن عن منظومة جديدة لجميع المدارس التي تقدم خدماتها بمصروفات في يناير القادم ، توضح مسئولية جميع الاطراف والعقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين لإنهاء ازمات مصروفات المدارس.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقا للمنظومة الجديدة التي سيتم اعلان تفاصيلها لاحقا : سيكون هناك عقود رسمية ببنود واضحة لحفظ حقوق و واجبات الطرفين ، كما سنحدد موقف مرتبات معلمي التعليم الخاص ، وسنحدد طريقة دفع المصروفات ، وموعد اعلان مصروفات المدارس لأولياء الامور ، وإلغاء فكرة استحداث مصروفات غير مذكورة في العقد ، وتحديد نسب الزيادات السنوية لمصروفات المدارس
تخريج أول دفعة من مدرسة الضبعة النووية
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن أول دفعة سيتم تخريجها من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة ستتخرج عام 2021.
وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إنه من المقرر أن تشارك هذه الدفعة في تركيب أول مفاعل نووي في الضبعة عام 2026.
وتعد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط
وتقع مدرسة الضبعة في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح ، وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدان ، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.
عقد أول امتحانات ثانوية عامة إلكترونية في مصر
امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.
أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.
وستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.
عودة نظام التحسين في الثانوية العامة لإلغاء بعبع امتحانات الفرصة الواحدة
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.
شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.
وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.
وقال الوزير: "ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .
لأول مرة اجازة نصف السنة تأتي قبل الامتحانات
قررت الدولة المصرية بالتزامن مع ذروة كورونا ، تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل (الورقية- العملية- الإلكترونية) لما بعد انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة ، إضافة إلى إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام والتي ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.