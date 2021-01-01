البنك الأهلي يشارك في إصدار 600 مليون جنيه صكوك إسلامية لصالح شركة القاهرة للاستثمار

في إطار التنوع في المنتجات غير المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، قام البنك بصفته ضامن التغطية ومكتتب بالمشاركة مع كل من البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بتنفيذ عملية إصدار صكوك إسلامية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بإجمالي قيمة بلغت 600 مليون جنيه، حيث وصلت حصة مشاركة البنك الأهلي المصري إلي 150 مليون جنيه من إجمالي قيمة الصكوك.





يأتي إصدار الصكوك في ضوء الطرح الخاص بعملية الاكتتاب المصدرة من المجموعة المالية "هيرمس" لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.





وفي تعليق له على الاصدار، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حرص البنك على اضافة منتجات متنوعة لأدوات الدين غير المصرفية، حيث يعد إصدار الصكوك الإسلامية أحد تلك المنتجات، مشيرا الى الدور الريادي للبنك الأهلي المصري في دعم المنتجات المالية لرفع قدرة وكفاءة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو به، وذلك علي الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الاخيرة، حيث تعتبر من أهم مميزات الصكوك الإسلامية أنها مضمنة بأصول مما يعزز الجدارة الائتمانية للتمويل.





وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى ان البنك يحرص بشكل مستمر على تطوير منتجاته المصرفية وغير المصرفية ومن ضمنها أدوات الدين المختلفة، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في الاكتتاب والتعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.





وأضاف شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن مشاركة الأهلي في هذا الإصدار والذي سيتم توجيهه لتمويل أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية يعد نجاحا يضاف إلى إنجازات البنك، مشيدا بشركاء النجاح في عملية اصدار الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من المجموعة المالية " هيرمس" والبنوك المشاركة.





جدير بالذكر أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تأسست عام 1993، وتعد هي أكبر شركات القطاع الخاص المتخصصة في تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية في مصر تشمل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والكندية بالإضافة الى المناهج المصرية، وذلك من خلال 21 مدرسة مملوكة للشركة.