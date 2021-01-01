ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استقلال الصحافة: الاحتفال بالعام الجديد يعكس وحدة النسيج الوطني بمصر

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى جميع الزملاء الأقباط، وإلى الشعب المصرى الأصيل، بأخلص التهانى القلبية، بمناسبة العام الميلادى الجديد.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن المصريين جميعا، مسلمين وأقباط، يحتفلون هذه الأيام، بالعام الميلادى الجديد، وهو الاحتفال الذى يعكس وحدة النسيج الوطنى القوى، الذى يصنعه المسلمون والأقباط معا، من أجل وطن آمن مستقر.

دعا «العدل» وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، لتناول مدى قوة هذا النسيج الوطنى، وقدرته على دحر، وهزيمة كل محاولات النيل من وحدة الشعب، بالضرب على وتر الطائفية، ومن استقرار الوطن، بمحاولات تأليب الرأى العام، بذرائع الدين.

كما دعا «العدل» الجميع، وسائل إعلام، ومواطنين، لدعم جهود الدولة، وسعيها الدؤوب من أجل بناء مصرنا الحبيبة، والعمل على ازدهارها، وتحقيق الرخاء للشعب المصرى الأبى الأصيل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أقباط الأقصر يوزعون العصائر في المولد النبوي الشريف.. صور

عضو مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

حفظ الله مصر شعبا طيب الأعراق.. قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس والأقباط بالعام الجديد

ترشيحاتنا

أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

المرور تغلق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من بورسعيد بحضور المحافظ والوزير

دراسة: الدوار المفاجئ يشير إلى مرض خطير في الدماغ

واتسآب يتوقف على ملايين الهواتف اليوم.. وكيفية التحويل لتحديث 2021

دعاء أول جمعة في العام الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

فى عيد ميلادها.. 10 صور تكشف أناقة دنيا سمير غانم بعد خسارة وزنها