إطلاق 37 قافلة طبية وتوقيع الكشف على 54 ألف مواطن خلال عام 2020 بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة بالمنيا نظمت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بمراكز وقرى المحافظة خلال 2020، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم توقيع الكشف الطبي على 54 ألف و842 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان، موجها الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من اجل وصول الخدمات الطبية الى المواطنين بجميع قرى محافظة.





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واوضح الدكتور محمود خليفه مدير ادارة القوافل الطبية، انه تم خلال القوافل تحويل 1155 حالة الى المستشفيات لاستكمال العلاج واجراء 4156 تحاليل مختلفة واجراء 149 حالة اشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 5204 متردد هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 3293متردد.









وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.





قال المحافظ، ان اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.





وأضاف المحافظ، ان اعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.





ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.





كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.





من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.



