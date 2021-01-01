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محافظات

537 مليون جنيه لتطوير ورصف المحاور المرورية بالجيزة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الصاحى

تستقبل محافظة الجيزة العام الجديد بعدد من المشروعات الهامة التي تتكامل مع الرؤية العامة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بما يضمن إحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة التنقل للمواطنين.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تخصيص ٥٣٧ مليون جنية بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتنفيذ أعمال رصف وتطوير عددًا من المحاور المرورية والطرق بالأحياء والمراكز والمدن بالعام المالى الحالى.


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق والنقل بسرعة تنفيذ خطط الرصف التى تم وضعها والانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها خلال العام المالى الحالى لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة.


 كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق ومركز ومدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الشامل لتطوير طريق سقاره السياحى لما له من أهمية مرورية سياحية لإظهاره بالشكل الحضارى اللائق.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المحاور المرورية الجارى العمل على تنفيذها منها تطوير شوارع النيل والسودان وترعة الزمر ومحاور المنصورية والمريوطية وإنشاء المحور البديل لشارع الاهرام والذى يضم انشاء كوبرى رابط بين محورى ترسا والمنصورية وتوسعة كوبرى ترسا بالإضافه إلى استكمال أعمال تطوير الشوارع الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام والمتفرعات لإستخدامها كمحاور مرورية مساعدة فى حال القيام بأعمال الغلق الكلى أو الجزئى لشارع الاهرام لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.

كما تشمل المشروعات المقرر تنفيذها خلال عام 2021 طرح اعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية المؤدية الي المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الاهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.

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