ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رافعا علم المملكة.. حسين الجسمي يحتفل بعيد استقلال المغرب

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:37 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان حسين الجسمي باليوم الوطني للمملكة المغربية الشقيقة. 

ونشر حسين الجسمي صورة له رافعا علم المغرب وعلق عليها قائلا: "كل عام والمملكة المغربية بألف خير وقائدها وشعبها الكريم #عيد_استقلال_المغرب". 

وحققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 353‪ مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي. 

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمى تحقق 225 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 227 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 229 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 247 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لحسين الجسمي تحقق 262 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 266 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

توقعات بهطول أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس الجمعة في السعودية

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من بورسعيد بحضور المحافظ والوزير

بهاء سلطان: لم أعتزل الغناء وتفاجئت بخبر انضمامي لـ نقابة القراء.. فيديو

كيف نستقبل العام الجديد 2021.. 7 أمور احرص عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

فى عيد ميلادها.. 10 صور تكشف أناقة دنيا سمير غانم بعد خسارة وزنها