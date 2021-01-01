رافعا علم المملكة.. حسين الجسمي يحتفل بعيد استقلال المغرب

احتفل الفنان حسين الجسمي باليوم الوطني للمملكة المغربية الشقيقة.





ونشر حسين الجسمي صورة له رافعا علم المغرب وعلق عليها قائلا: "كل عام والمملكة المغربية بألف خير وقائدها وشعبها الكريم #عيد_استقلال_المغرب".





وحققت أغنية " بالبنط العريض " للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 353‪ مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.





تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".





الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".







