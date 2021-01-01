بإجمالي 79 ألف جنيه.. محافظ المنيا يشهد تسديد رسوم جدية التصالح لـ76 حالة ضمن مبادرة التصالح حياة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، عملية سداد رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة "، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.





جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، واحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.





اقرأ المزيد









وجه المحافظ الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي،لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصًا منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيرًا إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 ألف جنيه، بالإضافة الى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.





وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.





قال المحافظ، ان اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.





وأضاف المحافظ، ان اعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.





ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.





كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.





من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.



