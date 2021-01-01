بإجمالي 79 ألف جنيه.. محافظ المنيا يشهد تسديد رسوم جدية التصالح لـ76 حالة ضمن مبادرة التصالح حياة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، عملية سداد رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة "، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، واحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.
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وجه المحافظ الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي،لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصًا منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيرًا إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 ألف جنيه، بالإضافة الى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
قال المحافظ، ان اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ، ان اعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.