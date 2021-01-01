لقاح جديد ينجح بنسبة 94.1% ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

نشرت بيانات من دراسة COVE وفقًا لموقع medicalxpress ، والتي قيمت mRNA-1273 ، وهو لقاح مرشح ضد COVID-19 تصنعه شركة Moderna ، Inc، النتائج من التحليل الأساسي للدراسة ، والتي ستستمر لمدة عامين ، تقدم دليلًا على أن اللقاح يمكن أن يمنع العدوى المصحوبة بأعراض من بين أكثر من 30000 مشارك تم اختيارهم عشوائيًا لتلقي اللقاح





طور 11 من المشاركين في مجموعة اللقاح أعراض COVID-19 مقارنة بـ 185 مشاركًا تلقوا العلاج الوهمي ، مما يدل على فعالية 94.1٪ في منع أعراض COVID-19، وحدثت حالات COVID-19 الشديدة فقط في المشاركين الذين تلقوا الدواء الوهمي.





وأضاف الباحثون، سيكون لدينا كميات متزايدة من البيانات لتحديد كيفية عمل هذا اللقاح بشكل أفضل ، لكن النتائج حتى الآن تظهر فعالية بنسبة 94.1 في المائة، والأهم من ذلك ، تشير البيانات إلى الحماية من المرض الشديد ، مما يشير إلى أن اللقاح يمكن أن يكون له تأثير في منع دخول المستشفى والوفيات ، على الأقل في الأشهر العديدة الأولى بعد التطعيم".





تضمت الدراسة 30420 مشاركًا بالغًا في 99 موقعًا أمريكيًا ، بما في ذلك أكثر من 600 مشارك مسجلين في بريجهام، كان المشاركون المؤهلون يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر وليس لديهم تاريخ معروف للإصابة بعدوى SARS-CoV-2 ، والذين تعرضهم مواقعهم أو ظروفهم لخطر محسوس للإصابة بعدوى SARS-CoV-2 و / أو مخاطر عالية للإصابة بـ COVID-19 الوخيم.





تلقى المشاركون حقنتهم الأولى بين 27 يوليو و 23 أكتوبر 2020 ، تليها حقنة ثانية بعد 28 يومًا، كل حقنة ، تعطى عن طريق الحقن العضلي ، كان حجمها 0.5 مل ، تحتوي على 100 ميكروغرام من مرنا -1273 أو دواء وهمي ملحي .





بدءًا من التوزيع العشوائي ، تمت مراقبة حالات COVID-19 الشديدة باستمرار طوال التجربة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات ، الذي تم تفويضه من قبل NIAID، قد تمت مراقبة المشاركين عن كثب بحثًا عن الأحداث الضائرة في الأسابيع التالية للحقن، قام المحققون بجمع البيانات وسيستمرون في جمع البيانات حول أي أحداث سلبية خطيرة أو أحداث سلبية تتطلب عناية طبية خلال عامين بعد الحقن.





بشكل عام ، كانت ردود الفعل على اللقاح خفيفة - حوالي نصف المتلقين يعانون من التعب وآلام في العضلات وآلام المفاصل والصداع ، وأكثر من ذلك بعد الجرعة الثانية، في معظم الحالات ، تبدأ هذه التأثيرات بعد حوالي 15 ساعة من اللقاح وتختفي بعد يومين دون آثار، تم الإبلاغ عن عدد مماثل من الأحداث الضائرة في مجموعات اللقاح والغفل.





"في حين أن هذه النتائج مشجعة ، إلا أنها محدودة بسبب قصر مدة المتابعة حتى الآن، قد تسمح لنا البيانات طويلة المدى من الدراسة المستمرة بتقييم فعالية اللقاح بشكل أكثر دقة بين المجموعات المختلفة ، وتحديد التأثير على العدوى بدون أعراض ، افهم متى تتضاءل المناعة ، وحدد ما إذا كانت اللقاحات تؤثر على العدوى، ولكن لا ينبغي أن نغفل عن التقدم الذي أحرزناه ، والذي يظهر ما هو ممكن عندما نجتمع معًا لمعالجة مشكلة صعبة للغاية.







