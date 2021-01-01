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توك شو

كريستيانو رونالدو يقدم هدية للسوري عمر السومة.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:54 م
عمر السومة يحمل هدية
عمر السومة يحمل هدية رونالدو
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر خلالها قيام الدولي السوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي بنشر صورتين ومقطع فيديو عبر حسابه في "إنستجرام"، توثق حصوله على هدية من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويظهر في الفيديو السومة وهو يفتح هدية من رونالدو، وتبين أنها قميص للنجم البرتغالي مع "السيدة العجوز"، يحمل توقيع "الدون" ومكتوب عليه باللغة الإنجليزية بخط اليد: "إلى عمر السومة".

كما نشر السومة صورتين، واحدة لرونالدو مع القميص قبل أن يرسله، وواحدة للسومة بعد أن وصلته الهدية، وعلق السومة قائلا: "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل، شكرا رونالدو".

يذكر أن السومة حقق قبل أيام إنجازا تاريخيا حيث بات الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بتسجيله هدفا في مباراة الأهلي مع الفتح، وهو الهدف رقم 127 للسومة، ليتخطى ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفا.
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