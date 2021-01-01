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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:48 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم ٢٧٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات ايا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت اي مسمي وذلك اعتبارا من يوم السبت ٢ يناير ٢٠٢١ حتي يوم الخميس ١٤ يناير ٢٠٢١.

جاء ذلك بناءً علي ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وكذلك القرارات ذات الصلة .

وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد ٥٣ تابع بتاريخ  ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الخميس، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.  


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