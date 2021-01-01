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محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، أعمال رفع مخلفات، أعمال نظافة، وإزالة إشغالات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإعادة تأهيل الأدوار العليا من الإسكان الاجتماعي ببلطيم .

من جانبه، تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار، ومنطقة المعسكرات.

كما تابع، رئيس مدينة مصيف بلطيم، رفع تراكم الأتربة والرمال، نتيجة الأجواء المناخية والطقس السيئ ، وتم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة، فتم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات.

وقال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، إنه تابع الأعمال الجارية  لتأهيل كافة الأدوار العلوية، والتي وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة تأهيلها حسب المواصفات القياسية المتفق عليها للوحدات السكنية، وعدد تلك الوحدات 16 وحدة سكنية من بين الإسكان الاجتماعي، والتي تستهدف محدودي الدخل ومساحة الوحدة السكنية 90 مترًا مربعًا تقريبًا  بنظام 3 غرف وصالة ، كاملة التشطيب وتم تنفيذها فى مدينة بلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ سلم 80 وحدة سكنية للمستحقين، ورفض تسليم 16 وحدة سكنية، مشددًا على إعادة تأهيل الوحدات وتحويل المسئول للتحقيق.

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات في كفر الشيخ.. صور
حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات في كفر الشيخ.. صور
حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات في كفر الشيخ.. صور
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