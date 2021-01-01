أدلة جديدة.. متلازمة التمثيل الغذائي لمرضى الصدفية تصيبهم بمخاطر عديدة

وفقًا لدراسة جديدة نشرها موقع"medicalxpress"، متلازمة التمثيل الغذائي (MetSyn) تعد منتشرة بين مرضى الصدفية وترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقًا لدراسة نُشرت في ديسمبر في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.





فحص Meron Teklu ، من المعاهد الوطنية للصحة في Bethesda ، ميريلاند ، وزملاؤه تأثير MetSyn ومكوناته على مرض الشريان التاجي المبكر الذي تم تقييمه على أنه عبء تاجي غير محسوب (NCB) في الصدفية، تم تضمين البيانات لـ 260 مريضا يعانون من الصدفية ونتائج التصوير المقطعي المحوسب للشرايين.





واحد وثلاثون في المائة من المشاركين لديهم MetSyn، وجد الباحثون أن عبء أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهاب الجهازي والبلاك والبلاك عالي الخطورة كان أعلى في مجموعة MetSyn، ارتبط MetSyn ومكوناته الفردية من محيط الخصر المرتفع ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم ، والجلوكوز الصائم بـ NCB بعد تعديل درجة مخاطر Framingham ، وعلاج خفض الدهون ، والاستخدام البيولوجي، ظل ضغط الدم ومحيط الخصر مرتبطين بشكل كبير بـ NCB بعد التعديل لجميع عوامل MetSyn الأخرى.





وقال مؤلف مشارك في بيان: " متلازمة التمثيل الغذائي ، المنتشرة بشكل كبير بين مرضى الصدفية لدينا ، تزيد من الإصابة بأمراض الشريان التاجي لدى هؤلاء السكان عن طريق زيادة تراكم الترسبات التي تسد شرايين القلب". "تظهر دراستنا أنه من بين مكونات MetSyn ، يساهم ارتفاع ضغط الدم والسمنة بشكل أكبر في تراكم الترسبات التاجية ، وبالتالي يمكن أن يكونا أهدافًا جيدة للتدخل."







