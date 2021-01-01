تنفيذ 30% من مشروع الصرف الصحي بقرية "العوينة" بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 30 % من مشروع الصرف الصحي بقرية "العوينة"، إضافة إلى انتهاء مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب.





وأكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه يجري تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة والذي يشمل خطوط انحدار وخط طرد بطول 4.5 كم، بالإضافة إلى محطة رفع الرئيسية بالقرية.

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أضاف نبيل، في بيان صحفي، أن خط الطرد الذي سيجري إنشاؤه بالمشروع سيربط بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الراشدة، على أن تنفذ جميع خطوط الانحدار بجميع شوارع قرية العوينة بتمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أنهت خلال الفترة الأخيرة مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، وزيادة قدرتها من 200 إلى 250م3/ساعة، وتغيير فلاتر المياه وزيادة عددها من 4 إلى 5 فلاتر، وتغيير مضخات المياه بالمحطة، والخطوط الداخلية ومضخات الكلور.





وكانت قرية العوينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، افتتاح مطعم الخير لتقديم 500 وجبة يوميًا للحالات الأولى بالرعاية، وتنفيذ 12 صوبة زراعية بالقرية.





وفي ذات السياق اعلن الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 12 صوبة زراعية للشباب بقرية العوينة التابعة للمركز.

وأوضح نبيل، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جرى تنفيذ 12 صوبة زراعية تابعة للوحدة المحلية لقرى العونية، لزراعتها بالخضر وبيعها بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخضار بأسعار مخفضة، وبالفعل وفرت هذه الصوب 25 فرصة عمل للشباب يعملون بالفعل بهذه الصوب، ناهيك عن توفير اكثر من 20 فرصة عمل غير مباشر متمثله في تسويق وبيع منتجات الصوب الزراعيه.





وأشار نبيل، إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من أثر تنموي بالإضافة إلى أنها مبادرة هامه لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.





يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المحافظه من اجل توفير فرص عمل وتشغيل الشباب فضلا عن توافر الخضروات باسعار مخفضة امام المواطنين.



