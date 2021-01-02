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اقتصاد

أسعار اليورو بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 05:16 ص
يورو
يورو
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم السبت 2 يناير 2021 .

استقر سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى ليسجل 19.23 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 19.28 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر اليورو فى البنك الاهلى المصرى عند 19.16 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 19.21 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

فيما سجل اليورو فى بنك الاسكندرية سعر 19.18جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع .

وسجل اليورو فى البنك العربى الافريقى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 19.23جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع .

استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 19.22 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو فى بنك مصر ايران عند 19.24 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.
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