أسعار اليورو بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم

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وسجل اليورو فى البنك العربى الافريقى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع.



وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 19.23جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع .



استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 19.22 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.



واستقر سعر اليورو فى بنك مصر ايران عند 19.24 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو فى البنك الاهلى المصرى عند 19.16 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 19.21 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.فيما سجل اليورو فى بنك الاسكندرية سعر 19.18جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع .