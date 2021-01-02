الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان في عصر كورونا.. بطولات بلاي ستيشن ps4.. مسابقات تنس طاولة.. ومسرح منوعات بإجراءات احترازية

جامعة حلوان تنظم أنشطة الإلكترونية و بطولات بلاي ستيشن ps4 .

وتنظيم مسرح المنوعات وسط التشديد على التباعد الاجتماعي.

ومسابقة لتنس الطاولة بجامعة حلوان.





أقامت جامعة حلوان العديد من الأنشطة الطلابية فى خلال الفصل الدراسي الاول لهذا العام 2020/2021 والذى شهدت تشديد كبير على تطبيق الاجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس وكورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة و راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب.





جانب من الأنشطة الطلابية الذي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول:





اقامت الادارة العامة برعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات وذلك بمشاركة العديد من كليات جامعة حلوان المختلفة واستطاعت كلية التجارة وإدارة الأعمال تحقيق المركز الأول كأفضل عرض مسرحي بين العروض المسرحية التى قدمت فى خلال المهرجان وحلت كلية الخدمة الاجتماعية بالمركز الثانى، وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال عن فوز واكتساح طلاب الكلية بالمراكز الأولى فى مسابقة مسرح المنوعات للعام الجامعى 2020-2021، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة الطلابية والفنية التي تثري الوجدان وترتقي به.





وأعرب عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال عن بالغ سعادته لاكتساح طلاب كلية التجارة للمراكز الأولى في المسابقة، مؤكدا أن مثل هذه المسابقات تساعد على اكتشاف المواهب الطلابية في الفنون المسرحية وغرس القيم الأدبية والثقافية والفنية المختلفة، موجهًا التهنئة للفائزين من طلاب الكلية لحصولهم على المراكز الأولى، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.





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واستطاعت كلية الآداب الحصول على العديد من جوائز المهرجان فقد حصلت على المركز الثالث كأفضل عرض مسرحي عن عرض " انتحار مؤقت " وسط العروض المسرحية المشاركة فى المهرجان كما حصل الطالب أحمد صلاح والملقب (بكوبا) بثاني أفضل ممثل على مستوى جامعة حلوان بعد أداء المميز والفريد والذي استطاع بيه ابهار جميع المتفرجين وأعضاء لجنة التحكيم، وحصلت الطالبة مريم سامي على جائزة ثالث أفضل ممثلة على مستوى جامعة حلوان، وحصل الطالب عمر ناجى مخرج العرض على جائزة تشجيعية على إخراجه المميز العرض المسرحي وقيادة البارعة الممثلين وجميع العناصر الفنية للمسرح، كما حصل النص على ثالث أفضل تأليف وهو من تأليف محمد السوري.





قدم فريق كورال كلية الآداب بجامعة حلوان عرضا غنائيا على مسرح طيبة ضمن فعاليات مهرجان مسرح المنوعات وقد استطاع الحصول على المركز الثانى خلف كورال كلية التجارة وإدارة الأعمال الذى حصل على المركز الاول.

وأوضح عبد الرحمن خالد رئيس فريق كورال اداب حلوان الاسبق ان الفريق قدم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والاغانى المميز إضافة الى موسيقى الراب الغربى للعرض .





شارك في المهرجان العديد من كليات جامعة حلوان المختلفة وقد تكونت لجنة التحكيم من الدكتور هانى عبد الفتاح وأسماء عبد المؤمن، وهناءة اللجنة الطلاب الفائزين وتمنت لهم المزيد من التوفيق والإبداع والحظ الأوفر العروض والطلاب الآخرين الذين لم يستطيعوا الفوز وان المشاركة وإخراج الطاقة الفنية هي الهدف الأساسي من إقامة المهرجان .





وحرصت الجامعة على إقامة العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.





ونظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان اليوم بطولة الألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشنps4" على مستوى كليات الجامعة المختلفة ويأتى هذا ضمن الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021





وصرح مسئول رعاية الشباب بأن بطولة الالعاب الالكترونية اقيمت بالصالة رقم 1 بالحرم الجامعي بعين حلوان يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 و يحق لكل كلية المشاركة بأى عدد من الطلبة والطالبات وتنطلق البطولة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وسوف يقوم بالتحكيم فى البطولة حكام الاتحاد المصري الالعاب الالكترونيه .





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وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.





وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض .



