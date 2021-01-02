قطع المياه 10 ساعات عن 3 مناطق بالعاصمة اليوم.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم ، وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم ، ولمدة 10 ساعات .
وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي فقط .
وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال لتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون .
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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي فقط .