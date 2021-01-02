ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه 10 ساعات عن 3 مناطق بالعاصمة اليوم.. اعرف السبب

السبت 02/يناير/2021 - 03:11 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم ،  وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم ، ولمدة 10 ساعات .

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال لتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون .

اقرأ أيضا:

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي فقط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. اعرف المواعيد والأماكن

قطع المياه عن بيلا 6 ساعات لأعمال الصيانة.. تفاصيل

انقطاع المياه عن مناطق بـ الشيراتون

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة.. السبت

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

خناقة شوارع بعد مباراة الأهلي ودجلة .. تفاصيل مثيرة

3 مستشفيات بالقليوبية تسجل صفر وفيات كورونا اليوم

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

بيراميدز الخامس.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع دجلة

بقنابل حارقة.. هجوم مروع على موقع لاحتفالات عيد الميلاد في بريطانيا.. فيديو وصور

وفاة والدة حازم إمام لاعب الزمالك وخروجه من معسكر الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

فعالة ضد كورونا.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد